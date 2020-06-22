Yeşilyurt'ta gençlik kampı kuruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt'ta gençlik kampı kuruyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerinin planlı ve sağlıklı yatırımlarla iç ve turizme kazandırmak adına başlattığı yatırımlar kapsamında, suyu, havası ve iklimiyle farklı bir atmosfere sahip Gündüzbey'de ki 17 dönümlük alanı Gençlik Kampına dönüştürmek...

Yeşilyurt'ta gençlik kampı kuruyor
22.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:58

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerinin planlı ve sağlıklı yatırımlarla iç ve turizme kazandırmak adına başlattığı yatırımlar kapsamında, suyu, havası ve iklimiyle farklı bir atmosfere sahip Gündüzbey'de ki 17 dönümlük alanı Gençlik Kampına dönüştürmek için çalışmalara hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Yeşilyurt Belediyesine kazandırılan Şahnahan Mahallesinde ki 100 dönümlük alandan sonra Gündüzbey'de Devlet Su İşlerine ait göletin yan tarafında bulunan 17 dönümlük mesire alanına da Gençlik Kampı kuracaklarının müjdesini verdi.

"Yeni bir yatırım daha geliyor"

Yeşilyurt'un doğal güzelliklerini doğru ve akıllı yatırımlarla ön plana çıkartıp turizmde cazibe merkezi olması için yeni yatırım alanlarına yoğunlaştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen, doğal ve tarihi zenginliğiyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Gündüzbey'in doğal ve geleneksel hüviyetini zenginleştirecek yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

Yeşil alanları ve ağaçlık bölgeleriyle eşsiz bir manzaraya sahip Gündüzbey'de ki 17 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, izcilik ve dağcılık kamp alanları başta olmak üzere sosyal donatılar, yürüyüş alanları ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin turizm potansiyelini hareketlendireceklerini ifade etti.

"Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tek adresi olacak"

Şahnahan'dan sonra Gündüzbey'de de Gençlik Kampı kurarak Yeşilyurt'un doğal zenginliklerini turizme bütünleştirmeye devam edeceklerini aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun tüm yaşam alanlarını planlı ve sağlıklı bir bakış açısıyla geleceğe hazırlamak adına çok titiz çalışıyoruz. İlçemizin fiziksel değişimini doğru bir kentleşme modeline uygun bakış açısıyla hayata geçirmeye önem vermekteyiz. Bir yandan ilçemizin farklı noktalarında kentleşme modeline uygun olmayan sağlıksız yaşam alanlarını kentsel dönüşüm projelerimizle yeniden dizayn edip kaliteli ve depreme dayanıklı yapılaşma mantığıyla düzenlerken, diğer taraftan doğal güzellikleriyle eşsiz bir manzaraya sahip bölgelerimizi turizme kazandırmak adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Belediyemize devir edilen Şahnahan Mahallesinde ki 100 dönümlük alandan sonra Gündüzbey'de ki Devlet Su İşlerine ait göletin yan tarafında ki 17 dönümlük alana da Gençlik Kampı kurmak için çalışmalarımıza hız verdik. Yaptığımız girişimler neticesinde geçmişte elektrik enerjisinin üretildiği havuzun etrafındaki alanı devir almıştık. Burası her yönüyle doğa harikasıdır, yeşil alanları ve ağaçlık bölgeleriyle insana huzur ve sakinlik veren bir yapısı vardır. Doğayla iç içe olup gerek spor yapmak isteyenler gerekse de doğal yaşamın tadını çıkarmak için sakin bir yer arayanların, düzenleme çalışmalarımızdan sonra bu bölgemize akın edeceklerine inanıyorum. Böylesine özel ve değerli alanı gerekli planlamayla, foto kamp ve mesire alanı şeklinde yeni bir yaşam alanı formatında hizmete açmayı planlıyoruz. İlk amacımız böylesine değerli bölgenin korunması ve sahiplenilmesidir. Yeşil alanlarımızın doğal yapısını bozmadan, bölgenin değerini daha da artıracak bir Gençlik Kampı projesini hayata geçirerek, bölgemizin tanıtımına güçlü bir destek daha vereceğiz. Hayata umutla bakan, doğayı ve yeşil alanları seven, doğal yaşamın mistik ortamında spor yapıp eşsiz manzaranın tadını doyasıya yaşamak isteyen 7'den 70'e herkesi misafir ederek, bölgemize farklı bir renk katacağız. Her noktası tarihsel ve doğal zenginliği barındıran Çırmıhtı bölgemizin bu eşsiz güzelliklerinden herkesin maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu güzellikleri sadece bölge insanının değil herkesin doyasıya yaşamasını arzu ettiğimiz için bu tür projelere yoğunlaştık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Haber
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Haber
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Safiye Soyman Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Yeşilyurt'ta gençlik kampı kuruyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 20:07:13. #1.14#
title