Yeşilyurt'ta 100 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı
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Yeşilyurt'ta 100 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı

Yeşilyurt Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yerli üretimi artırmak amacıyla 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında yerli tohumlardan üretilen 100 bin adet sebze fidesini, ilçenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere dağıtttı.

Yeşilyurt'ta 100 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı
28.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:22

Yeşilyurt Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yerli üretimi artırmak amacıyla 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında yerli tohumlardan üretilen 100 bin adet sebze fidesini, ilçenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere dağıtttı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Alanında misafir ettiği İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek ile kadın çiftçilere, ilçe genelinde sürdürülen tarımsal hizmetler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Solmaz: "Yeşilyurt belediyemizin tarımsal hizmetlere verdiği destek hepimizi mutlu etti"

Yeşilyurt Belediyesine tarımsal hizmetlere verdiği önemi ve sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, "Belediye Başkanımızın tarıma dayalı bir bölgede böyle bir çalışma yapması çiftçilerimizi ve bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Fide dağıtımlarının kadın çiftçilerimize yönelik olması da ayrıca hepimizi mutlu etmiştir" dedi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit de, " Malatya meyvecilik açısından çok önemli bir kenttir. Biz sebze ihtiyaçlarımızı yaz ve kış dönemlerinde dışarıdan temin ediyoruz. Geçmiş yıllarda sebzecilik yaygın olmasına rağmen meyveciliğin gelişmesiyle sebzecilik biraz geriledi. Böyle bir süreçte Yeşilyurt Belediyemizin Yeşil Gıda Seracılık alanında üretilen fideleri kadın girişimlere dağıtması ve ülke ekonomisine katkı sağlamasından dolayı Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt'ta başlattıkları tarım seferberliğinin meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Kış dönemi içerisinde Tarım Bakanlığımızdan temin ettiğimiz tohumları, Yeşil Gıda Seracılık alanımızda fide haline getirdik. Burada büyük bir özenle hazırlanan 100 bin adet sebze fidesini ilk olarak bölgemizde tarımsal kalkınma modeline büyük destekler veren kadın girişimcilerimize teslim edeceğiz. Kadın çiftçilerimizin bağ, bahçe ve tarım arazilerinde bu fidelerden üretecekleri doğal ve sağlıklı ürünleri inşallah halkımızın beğenisine sunmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde hem kadın girişimcilerimizin ev ekonomilerine katkı sunmayı hem de verimli topraklarda yetişen sağlıklı gıda ürünlerimizin sofralarımızda yer almasını sağlayacağız. Kadın çiftçilerimizin hünerli ellerinde yetişip hazırlanacak taze, sağlıklı ve doğal ürünleri gerek Yeşil Gıda Marketimiz gerekse de Yöresel Ürünler Çarşımızda satışını yapacağız. Tarım ve hayvancılıkta ilçemizin markalaşması için yaptığımız bu tür hizmetlerin temel gayesi; köyden kente değil kentten köye göçü artırmaktır. Verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip ilçemizin bu yapısını daha fazla ön plana çıkarıp tarımsal kalkınmada markalaşmak adına yaptığımız çalışmalara desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımız başta olmak üzere Tarım İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Ziraat Odasına teşekkürlerimi sunuyorum. Kırsal bölgelerde üretimi artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemek amacıyla sebze fidesi, fidan, yerli tohum ve hayvancılıkla ilgili desteklerimiz devam edecektir. Bereketli topraklarımızı alın teriyle işleyen çiftçimizin her daim yanındayız." dedi.

Yeşilyurt Belediyesini tarımsal alanda ki hizmetlerinden dolayı tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç de, "Yeşilyurt Belediyemizin Yeşil Gıda Seracılık alanında Tarım Bakanlığımızdan temin ettiği tohumlardan üretilen fideleri, kadın girişimcilerimize teslim edeceğiz. Her alanda olduğu gibi tarım belediyeciliğinde de örnek ve marka hizmetlerine devam eden Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum ve kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra hazırlanan sebze fideleri, programda hazır bulunan kadın çiftçilere takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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