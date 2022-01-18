Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri, kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yoğun kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşadıklarını, bu nedenle bu hayvanlar için belirli noktalara hazır kuru mama bıraktıklarını söyledi.

Doğadaki tüm canlılara sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluk olduğunu iade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sürdürülebilir bir doğanın sağlanması ve korunması için sokak hayvanlarına düzenli olarak yem ve mama bırakılma işlemlerinin Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı sonrasında hızlandığını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sokak hayvanlarına karşı daima duyarlı olduklarını ifade ederken, " Kentimizde yağan kar yağışı ve oluşan soğuk iklim neticesinde sokak hayvanları yiyecek bulmakta ciddi zorluklar yaşıyorlar. Doğanın önemli unsurlarından biri de hayvanlardır. Bizlerde belediye olarak her kış mevsiminde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz yem ve kuru mama bırakma çalışmalarımızı havaların soğumasıyla birlikte yeniden hız verdik. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Soğuk havalar insanlar için olduğu kadar sokaktaki dostlarımız içinde hayatı zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu azaltmak içinde pratik çözümler üretiyoruz. Unutmamamız gereken bu canlarla birlikte yaşamaya devam etmeliyiz. Belediye olarak havalar ısınana kadar mama bırakma işine devam edeceğiz. Sessiz dostlarımızın sevgi ve merhamete muhtaç olduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızdan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

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