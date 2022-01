Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri 24 Saat Kar Mesaisinde!

Kar nöbetini sürdüren ekipler, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde oluşturulan Karla Mücadele Ekipleri, Malatya'da etkisini gösteren kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapıyor.

İlçe genelinde tüm mahalleleri, sokakları, kaldırımları ve yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya şeklinde kesintisiz hizmet sunuyor.

Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlarına karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan Karla Mücadele ekipleri yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin ilçenin muhtelif bölgelerinde yaptığı çalışmaları gece gündüz demeden takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların sorun yaşamaması ve günlük hayatın normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemlerini aldıklarını, mesai mefhumu gözetmeksizin tüm yaşam alanlarında yoğun bir çalışmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Yeşilyurt'un yüksek kesimlerinden olan TOKİ Bölgesi Yavuz Selim Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler aldıktan sonra personellere çay ikramında bulunan Başkan Çınar, merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerde kar mesaisinin devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesini belirlenen planlama çerçevesinde sürdürdüğünü ifade eden Başkan Çınar, " Salı gününden itibaren kentimizi etkisi altına alan kar yağışı durmasına rağmen yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanmanın önüne geçmek için ilçemizin bütün bölgelerinde karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Beklentilerin üzerinde bir kar yağışının olmasına rağmen bizler gerekli tedbirleri almıştık. İlçemizde yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekiplerimiz 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunuyor. Ekiplerimiz, vatandaşımızın sıklıkla kullandığı ilçe genelinde hizmet veren; hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşları ile camilerin olduğu bölgelere öncelik veriyor. İlçemizin yüksek kesimlerinden olan ve kar yağışından daha fazla etkilenen Yavuz Selim, Konak, Gündüzbey ve Çırmıhtı gibi bölgelerimizde tuzlama, yol açma, kaldırım temizleme ve kar küreme gibi çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Bizlerde ekiplerimizi çalışmalarda yalnız bırakmayarak tüm yaşam alanlarında incelemelerde bulunuyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerine göre çalışma alanlarımızı genişletiyoruz." diye konuştu.

Günün her saatinde vatandaşların emrinde olduklarını hatırlatan Başkan Çınar, " Malatya'da uzun yıllardır böyle bir kar yağışı olmamıştı, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar çıktı. Tabii ki ilçemizin her noktasının aynı anda karların temizlenmesi, yolların açılması, yapılan tuzlama işlemlerinin yüzeydeki kar kütlesini hemen eritmesi zaman alıyor. Ekiplerimiz Salı gününden beri tüm bölgelerde teyakkuz halinde, gece-gündüz demeden yapılan planlama çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Bizlerde her an sahadayız, çalışmaları bizzat yerinde takip ediyoruz, oluşabilecek sıkıntıları ber taraf etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu ve güvenli alanlarda yaşaması ve yolculuk yapması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sahada özveriyle çalışma yürüten tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ise, " Mahallemiz yüksek kesimde olduğu için kar yağdığı zaman çok fazla etkileniyoruz. Burada kar yağmadan gereken tüm tedbirleri alan, iş makinalarıyla birlikte personellerini burada hazır bekleten Yeşilyurt Belediyesine ne kadar teşekkür etsek azdır. İşini büyük bir özveriyle yapan belediye personellerimiz sabaha kadar çalışıyor, emek sarf ediyor. Belediye Başkanımız başta olmak üzere Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz ve saha personellerimizin gayretini bizzat görüyoruz. Yollarımızın açılması için tırlar dolusu tuzu sokaklarımıza döküldü, kaldırımlarımız temizleniyor. Mehmet Çınar Başkanımız başta olmak üzere sahada büyük bir özveriyle çalışan, alın teri döken, emek sarf eden herkese şahsım ve mahalle sakinleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

