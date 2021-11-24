Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz'dan öğretmenlere hediye

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmelere kupa bardak hediye etti.

Yılmaz, ilçedeki öğretmenlere kupa bardak takdim ederek, bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul buyurdukları bu günde, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Yeşilyurt ilçemizde de yılmadan, usanmadan onurlu ve gururlu bir mesleğin mensubu olarak görev yapan ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştirmekte büyük sorumluluk alan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.