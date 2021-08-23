Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı
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Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı

Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği aşure programına katılarak sporculara aşure ikramında bulundu.

Merkez Spor Salonu önünde düzenlenen etkinlikte sporculara aşure ikram eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Muharrem Ayı'ndaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun." dedi.Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Farklı spor dallarına yönelik faaliyetlerin modern ortamlarda yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait Merkez Spor Salonlarımızın olduğu bölgede düzenlenen etkinlikte sporcularımız ve aileleriyle bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Belediye olarak her alanda vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini yerine getirip, dini ve milli günlerde toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik ruhumuzun daha fazla güçlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Mübarek Muharrem Ayı içerisinde olduğumuz bu özel zaman diliminde birlik ve beraberliğimizin en büyük nişanesi olarak gördüğümüz aşuremizi buradaki etkinliklerden yararlanan sporcularımız ve değerli aileleriyle paylaşmak istedik. Çünkü bizler paylaşmayı seven bir milletiz. Aşure gibi dayanışmayı ve paylaşmayı arttıran değerlerimizin daima sürmesini diliyorum. Cenabı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. " diye konuştu.

"Ortak bir değerimiz olan aşure; birlikte yaşamanın, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini ortaya koymaktadır." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajları veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Farklı ürünlerin bir araya gelmesiyle yapılan aşure aynı farklı etnik ve dini kökenli vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşadığı güzel ülkemizin bu zenginliklerini yansıtmaktadır. Bizlerde bu birliktelik ve dayanışma ruhumuzun daha fazla güçlenmesi için bu tür etkinliklerin paydaşı olarak hemşehrilerimize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Etkinliklerimizle aşurenin yansıttığı o birlik ve beraberlik kültürümüze katkı sunmaya çalışıyoruz. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı nedeniyle bir kez daha Allah yolunda, Kuran-ı Kerim yolunda Kerbela'da şehit olanları rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyoruz. Bu mübarek günlerin milletimizin, ülkemizin, İslamleminin ve tüm mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu ay içinde ortaya çıkan tarihi hadiselerden ibret almalıyız, birbirimizi hoşgörü içinde kucaklamalıyız. Cenab-ı Allah aziz milletimize birlik ve beraberlik nasip etsin." diye konuştu.

Aşure ikram programına; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: Bültenler

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Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı - Haberler
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