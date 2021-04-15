Yeşilyurt arama ve kurtarma ekibi eğitimlerine devam ediyor
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Yeşilyurt arama ve kurtarma ekibi eğitimlerine devam ediyor

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Yeşilyurt arama ve kurtarma ekibi eğitimlerine devam ediyor

Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD Müdürlüğünce verilen eğitimler kapsamında enkaz alanında arama ve kurtarma eğitimi aldı.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurulan, AFAD tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam eden YAKUT ekibi 10 haftalık teorik eğitimlerin ardından enkaz alanında tatbikat yaptı.

Eğitimle ilgili konuşan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan; "Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurduğumuz YAKUT ekibi her geçen gün afet ve acil durumlara daha hazırlıklı hale geliyor. AFAD İl Müdürlüğünce bölgenin ilk ve tek arama kurtarma ekibi olan Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibine enkaz alanında kullanılan Demir Kesme, Hilti, Kesme Ayırma Takımı, Beton Patlatma, Jeneratör vb. ekipmanlar tanıtıldı ve enkaz alanında tatbikatlar yapılarak, eğitimler tamamlandı. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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