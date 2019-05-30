Yeşilli'deki kentsel dönüşüm çalışması

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı başladı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yeşilli Belediyesince ortak hazırlanan proje kapsamında riskli alan ilan edilen Gül ve Tepebaşı mahallelerindeki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Demir burada yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla Gül ve Tepebaşı mahallelerinin riski alan ilan edildiğini söyledi.

İki mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinin 3 etap halinde uygulanacağını işaret eden Demir,

"600 konut ve 200 dükkan inşa edilecek. İlk etapta 4 minareli cami yapılacak. ikinci aşama metruk ve boş evlerin yıkımı, üçüncü etapta ise rezerv alanı belirleyip yeni bir yerleşim alanı daha kuracağız. 600 konut Artuklu mimarisi ve yatay bina şeklinde olacak."

Kaynak: AA