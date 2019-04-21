Yeşilli Belediye Başkanı Demir'e İstiklal Marşı Teşekkürü

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkan Bilal Uludağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mardin'in Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir'e, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde şehitler ve İstiklal Marşı'na göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve beraberindekiler, Mardin Büyükşehir Belediye meclisi açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmamasına tepki gösteren Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir'i makamında ziyaret etti. Burada konuşan Uludağ, "Şehitlerimize ve İstiklal Marşı'mıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Demir'e teşekkür ederiz. Türkiye'nin dört bir yanı dil, din, ırk ayrımı olmadan tüm insanlarımızın ortak, bölünmez, tek vatan ve tek bayrak vurgusu ile yaşadığı alandır. Bunu bölmek ve lekelemek isteyenlerin her zaman karşısında durmak boynumuzun borcudur. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'e gösterdiği hassasiyet ve şehitlerimize olan saygısını takdir ile karşılıyoruz" dedi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de, Mardin'in kardeşlik şehri olduğunu ifade ederek, "Biz yüzyıllardır bu topraklarda kardeşçe yaşadık. Kimlerin bizi bölmesine parçalamasına değerlerimizi yok saymasına müsaade etmedik. Bu saatten sonrada etmeyeceğiz. Bizler olması gerekeni söyledik ve talep ettik" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA