Yeşilköy pazarı ne zaman? Yeşilköy pazarı saat kaça kadar açık?

Yeşilköy pazarı ne zaman? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bakırköy sınırları içerisinde yer alan geniş ve büyük pazarlardan biri olan Yeşilköy pazarı hangi gün kuruluyor? Yeşilköy pazarı saat kaça kadar açık? Yeşilköy pazarı nerede, nasıl gidilir?

Normal pazarlara göre daha lüks ürünler bulunan ve tüketecek besinlerin yanı sıra pek çok kozmetik ve giyecek eşyaların bulunduğu Yeşilköy pazarı ne zaman kuruluyor? Yeşilköy pazarı saat kaça kadar açık? Yeşilköy pazarı hangi gün kuruluyor?

YEŞİLKÖY PAZARI NEREDE?

Yeşilköy pazarı, Bakırköy'ün Florya ve Yeşilköy semtleri arasında yer almaktadır. Sahil yolunda bulunan Çiroz mevkisinde kurulan bu pazarın üstü kapalıdır. Her çarşamba günü kurulan bu pazar, sabit bir yerleşkeye sahiptir. Yeşilköy pazarının konumunu Google Maps üzerinde görmek için buraya tıklayınız.

YEŞİLKÖY PAZARI NE ZAMAN KURULUYOR?

Her hafta çarşamba günleri kurulan Yeşilköy pazarı, alınan tedbirler kapsamında faaliyetine devam ediyor.

YEŞİLKÖY PAZARI KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Yeşilköy pazarı, genellikle kıyafet satın almak isteyenlerin uğrak noktalarından birisi olmaktadır. Yeşilköy pazarı saat 08:00 ile 20:00 arasında kurulmakta.

YEŞİLKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

E5 üzerinden Bakırköy'e geldikten sonra Yeşilköy tabelalarını takip ederek Pazar yerine ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile gitmek isterseniz; 73Y – BN1 – BN2 – BN3 hatlı seferleri kullanabilirsiniz.

Bakırköy meydandan kalkan Bakırköy – Yeşilköy minibüsleri de çarşamba günleri güzergahlarını değiştirip tam pazarın önüne kadar gidebilmektedir.