Kaş'taki Bayram Kavağı alanına yeni düzenleme

Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan Bayram Kavağı alanı yeniden düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu alanda, mevcut çay bahçesinin yenilenmesi ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

İçerisinde oturma alanı, depo, mutfak ve tuvaletlerin bulunduğu toplam 100 metrekarelik zemine sahip kafeterya, çevre düzenlemesi olarak yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmasıyla havuz etrafına 80 metrekarelik oturma alanı yapılacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, "Bayram Kavağı alanında kafeterya ve zemin kaplamalarını, çevre düzenlemesiyle birlikte hemşehrilerimizin daha rahat edebileceği, bir araya gelebileceği güzel bir alan olarak yeniden düzenliyoruz." ifadelerini kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci