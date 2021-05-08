Yeşilhisar'da zincir marketler ve pazar yerinde denetimler sürüyor
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Yeşilhisar'da zincir marketler ve pazar yerinde denetimler sürüyor

Yeşilhisar'da zincir marketler ve pazar yerinde denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeşilhisar ilçesinde zincir marketlerde ve pazar yerinde denetim yapıldı.

Yeşilhisar ilçesinde zincir marketlerde ve pazar yerinde denetim yapıldı.

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İçişleri Bakanlığı'nın zincir marketlerle ilgili genelgesiyle 17 Mayıs'a kadar satışa kapatılan reyonlarının denetimini yaptı. Zincir market incelemelerinin ardından Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Halit Tasyapan, ilçe pazaryerinde incelemelerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik konusunda da ilçe halkını kurallara uyması yönünde sık sık uyaran protokol, hep birlikte bu zor günleri atlatarak daha güzel günlere çıkacaklarını belirtti.

İlçe halkı da denetimlerden ve alınan tedbirlerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Yeşilhisar'da zincir marketler ve pazar yerinde denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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