Yeşilhisar'da mandalina yüklü kamyon devrildi
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Yeşilhisar'da mandalina yüklü kamyon devrildi

07.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:27
Yeşilhisar'da mandalina yüklü kamyon devrildi

Yeşilhisar ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon yan yattı.

Yeşilhisar ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon yan yattı. Kazada, kamyonun dorsesinde bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Araplı Yokuşu mevkiinde meydana gelen kazada Niğde'den Kayseri'ye gelen Nesip G. yönetimindeki 42 AFV 232 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen kazada, kamyonun dorsesinde bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı. - KAYSERİ

Yeşilhisar'da mandalina yüklü kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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