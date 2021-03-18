Yeşilhisar bölge çiftçilerinden Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker'e teşekkür
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Yeşilhisar bölge çiftçilerinden Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker'e teşekkür

18.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:29
Yeşilhisar bölge çiftçilerinden Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker'e teşekkür

Yeşilhisar Pancar çiftçileri Yeşilhisar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yeni sezon öncesi tohumları toprağa düşürmeden tüm ihtiyaçlarının Kayseri Şeker tarafından piyasa şartlarından ucuza temin edildiğini belirtti.

Yeşilhisar Pancar çiftçileri Yeşilhisar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yeni sezon öncesi tohumları toprağa düşürmeden tüm ihtiyaçlarının Kayseri Şeker tarafından piyasa şartlarından ucuza temin edildiğini belirtti. Çiftçiler; gübre, tohum, ilaç ve motorin dağıtımından dolayı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yeşilhisar merkez çiftçilerinden Harun Mermer, "Kayseri Şeker'de yönetim kurulu Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugüne kadar her konuda gerek tohumumuzda, gerek mazotumuzda, gerek pancar bedelleri ödemesinde Türkiye genelinde en eken ödemeyi yaparak en zor günlerimizde yanımızda bulundu. Her konuda Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yeşilhisar Bölgeden Mehmet Mert ise, "Elhamdülillah pancar bedellerini zamanından aldık Hüseyin Akay Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Malumunuz gübre fiyatlarında büyük artış var biz bu artıştan etkilenmeyerek gübrelerimizi daha düşük fiyata aldık. Mazotlarımızda dağıtılmaya başladı. Hüseyin Akay Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar'ın genç çiftçilerinden Yusuf Serkan da, "Bölge çiftçileri olarak pancar bedelini erken ödeyen Başkanımız Hüseyin Akay'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Tohumumuzu, gübremizi ve mazotumuzu alarak sezona başlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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