Yeşilhisar Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde belediye başkanı seçilen Halit Taşyapan görevi devraldı.

Cumhur İttifakının AK Parti Belediye Başkan adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Halit Taşyapan, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi.

AK Parti'li eski Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz'den görevi devralan Taşyapan, teşekkür konuşma yaptı.

Akdeniz'e teşekkür eden Taşyapan, "Gerçekten ilçemiz güzelliklere kavuşmaya başlamıştır. Bununla ilgili de son 3 aydır yapılan hizmetleri anlattık ve Abdulkadir başkanımıza teşekkür ettik. Bundan sonraki hayatında kendisine güzellikler diliyoruz. Elbette ki bu bir bayrak yarışı, bayrağı devraldık. Rabbimin bize güç verdiği, sizlerin de bize güvendiği sürece hizmetlere devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA