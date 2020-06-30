Yeşildere'ye yeni cadde ve sokaklar açılıyor
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Yeşildere'ye yeni cadde ve sokaklar açılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi'nde 3'ü ana aks olmak üzere 20 civarında cadde ve sokağın açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Cadde ve sokakların açılması için yaklaşık 120 binanın da kamulaştırmasını yapacağız" dedi.

Yeşildere'ye yeni cadde ve sokaklar açılıyor
30.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:13

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi'nde 3'ü ana aks olmak üzere 20 civarında cadde ve sokağın açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Cadde ve sokakların açılması için yaklaşık 120 binanın da kamulaştırmasını yapacağız" dedi.

Yeşildere Mahallesi'nde, bölgenin kesinleşen imar planına bağlı olarak yeni ulaşım aksları, yeni cadde ve sokaklar açılacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahallede muhtar Hasan Ali Hakikat, mahalle sakinleri ve belediyenin ilgili müdürlüğüyle birlikte incelemelerde bulundu.

"Komşularımız buraya sahip çıktı"

Mahallenin imar planlarına göre açılacak yeni yolları yerinde gören Başkan Uysal, bölgede 6 yıl önce büyük bir fiziksel değişim sürecinin başladığını söyledi. Bu süreçte açılan yeni yollarla Zeytinköy bölgesinin büyük bir değişim ve modernleşmeyi yaşadığının altını çizen Uysal, "Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ni faaliyete soktuk. Komşularımız buraya sahip çıktı. Dışardan gelip mahallede yaşayan komşularımızı suiistimal eden bir takım yapılara fırsat vermemek anlamında da çok faydalı sonuçları oldu. Kadın Danışma Merkezi'ni hizmete açtık. Çocuklarımızın eğitimi için özel programlar uyguladık." diye konuştu.

Bölgede son olarak imar plan çalışmalarının da tamamlandığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: "Hızla şehirleşeceğiz. Tamamen buradaki komşularımızın çok daha rahat şartlarda medeni bir ortamda çocuklarını büyütmeleri hususunda hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Şu anda bir yeni hamle var. 20 - 25 arası sokak, birkaç büyük caddeyi içeren, 120 binada kamulaştırma içeren yeni bir hamlemiz var. O çalışmalarımız da devam edecek."

"Rahat ulaşım sağlamak istiyoruz"

Geçmiş yıllarda yapılan yol çalışmalarında evinin bir bölümünü kendisi yıkan Taner Altıntaş, mahallede yol sıkıntısının büyük olduğunu belirterek, "İtfaiye, ambulans giremiyor. Biz yollarını açılıp daha iyi şehirleşmeyle daha rahat hareket edebileceğiz bir mahalle istiyoruz. Yollarımız çıkmaz sokak gibi kaldı. Her yerin açılıp daha rahat ulaşım sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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