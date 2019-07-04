Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşında?

Göksel Arsoy, katıldığı sabah programında, rol gereği çığlık atması gerektiği için elini eteğine sokup çimdik attığını açıkladı. Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy hayatı, biyografisi…

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Usta oyuncu, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu Kayseri'de bitirdi. İkinci sınıftan itibaren ilkokula İstanbul'daki Bakırkaş Taş Mektepte devam etti. Yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde eğitimini sürdürdü. İktisat Fakültesinde okuduğu sırada Yeşilköy Havaalanında çalışmaya başladı.

SAMANYOLU FİLMİYLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği ''Kara Günlerim'' adlı filmle başladı. Ardından ''Ham Meyve'' adlı filmde oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için kamera karşısına geçti. "Altın Çocuk" takma adıyla bilinen oyuncu, 1959 yapımı "Samanyolu" filmiyle büyük çıkışını yaptı.

ALTIN ÇOCUK JAMES BOND'U ÇEKTİ

James Bond oldu ve 1966 yılında "Altın Çocuk" adlı filmi çekti, yapımcılığı da üstlendi. Araplar filmi satın aldı ve ilgi çekmesi için afişteki ismine Muhammed'i eklediler. Sonrasında Araplar ile ortak film çekmeye başladı. Sonra Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile filmlerde yer aldı. Yesari Asım Arsoy'dan Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı.1967'de Bir Masal Gibi/ Tatlı Hayat ile 1971,Titrek Bir Damladır/ Dudaklarında Arzu adında iki 45'lik plak doldurdu. 1962 yılında "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.