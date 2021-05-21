Yeşilçam'ın ilk silikonlu göğüslere sahip ismi Feri Cansel genç yaşta canice öldürülmüştü! İşte hayatının bilinmeyenleri

Türk sinemasının silikonlu göğüslere sahip ilk oyuncusu Feri Cansel, 39 yaşındaki sevgilisi tarafından acımazca öldürülmüştü. Haberler.com'un YouTube kanalında Cansel'in hazin bir sonla biten hayatı anlatıldı.

Birçok ünlü ismin aksine yaptırdığı estetik operasyonu gazetede yayınlatarak ilan eden Yeşilçam'ın vamp kadını Feri Cansel, henüz 39 yaşındayken öldürüldü. Hayatının bir döneminde cinsel içerikli filmlerde rol alan oyuncu Feri Cansel, yaptığı işlerden utanmayan isimlerin başında geliyor.

Haberler.com'un YouTube kanalında ise hayatı acı bir şekilde biten Feri Cansel'in bilinmeyen hayatı anlatıldı.