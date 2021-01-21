Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, hayatını kaybetti.

KURTKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

78 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Oktay Yavuz Yeşilçam'ın kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan ismiydi. Yardımcı jön olarak birçok yapımda ve önemli rollerde de yer alan Yavuz, birçok ünlü isimle çalışmıştı.

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Yeşilçam'ın kötü karakterlerinden Oktay Yavuz bir döneme damgasını vurmuştu. Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Nice yer aldığı sinema filmi ardından 1974 yılında Almanya'ya gurbetçi olarak gitti. Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladı. Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde performans gösterdi. Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoromanda da yer aldı. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirdi.