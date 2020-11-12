Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ziya Akelli hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ziya Akelli hayatını kaybetti

12.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:42

Birçok ünlü ismi sanat dünyasına kazandıran Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan 86 yaşındaki Ziya Akelli, dün akşam saatlerinde hayatı kaybetti. Akelli, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başladıktan sonra sinemada oyunculuk kariyerine devam eden, girdiği organizatörlük ve menajerlik işinde zirveye kadar tırmanan, birçok ünlü ismi sanat dünyasına kazandıran Ziya Akelli, dün akşam saatlerinde vefat etti.

1934 doğumlu olan Ziya Akelli, son zamanlarda Müjdat Gezen'in kurduğu ve sanatçılara tahsis ettiği huzurevinde yaşamış, daha sonra da muzdarip olduğu parkinson hastalığı ilerleyince İzmir'deki kardeşi Hüseyin Akelli'nin evine yerleşmişti.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ziya Akelli hayatını kaybetti

Ziya Akelli'nin rol aldığı filmler;

Yalan-1982

Örgüt-1976

Yarınlar Bizim-1975

Aptal Şampiyon-1975

Cilalı İbo ve Kırk Haramiler-1964

Aramızdaki Düşman-1964

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ziya Akelli hayatını kaybetti
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