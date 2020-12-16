Yeşilçam dizisi ne zaman çıkacak? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?
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Yeşilçam dizisi ne zaman çıkacak? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?

16.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:31
Yeşilçam dizisi ne zaman çıkacak? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy'un ekranlara döneceği proje olan Yeşilçam'ın oyuncuları belli oluyor. Yeşilçam dizisi ne zaman çıkacak? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler? Yeşilçam dizisi konusu nedir?

EsFilm tarafından BluTV için hazırlanan, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Yeşilçam dizisi ilk andan itibaren dikkatleri üzerine topluyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da belli olmaya başlıyor. Peki, Yeşilçam dizisi ne zaman çıkacak? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?

YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Levent Cantek'in yazdığı ve Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Yeşilçam dizisinin BluTV'de yayınlanacağı ve 10 bölüm olacağı açıklandı. Ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.

BLUTV YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosu oldukça heyecanlandıran Yeşilçam dizisinin ilk başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olarak duyurulmuştu. Sürpriz bir projeyle ekranlara dönen Çağatay Ulusoy'a Afra Saraçoğlu eşlik ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Diziye, son olarak Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çatı Katı Aşk dizisiyle adından bahsettiren Selin Şekerci de dahil oluyor. Selin Şekerci'nin rolü gereği sık sık şarkı söylediğine de şahit olacağız. Dizi de dikkat çeken bir diğer isim ise Ayça Sözeri oluyor.

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