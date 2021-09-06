Yeşilçam'dan bugüne aşk hikayesi

Yapımcılığını Cinephone Entertainment'tan Enis Özkan ve Murat Çiçek'in yaptığı, yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği yapım, Yeşilçam'dan bugüne kadar gelen aşk hikayeleri tadında.