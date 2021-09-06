Yeşilçam'dan bugüne aşk hikayesi
Yapımcılığını Cinephone Entertainment'tan Enis Özkan ve Murat Çiçek'in yaptığı, yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği yapım, Yeşilçam'dan bugüne kadar gelen aşk hikayeleri tadında.
Yapımcılığını Cinephone Entertainment'tan Enis Özkan ve Murat Çiçek'in yaptığı, yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği yapım, Yeşilçam'dan bugüne kadar gelen aşk hikayeleri tadında. Filmin konusu şöyledir; eski Yeşilçam oyuncusu Sami Bey, kendisini eve hapseder. Belgin, Sami Bey'e evleneceği haberini verir. Fakat Belgin, damada varlıklı bir ailenin kızı olduğu yalanını söylemiştir.
Kaynak: Hürriyet