Yeşilçam'a Bile Konu Olmuştu, Şimdi Yüzüne Bakan Yok

Eskiden genç çiftlerin buluşma noktaları olan turşu dükkanları bu günlerde önemini kaybetti. Yeşilçam'da Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerinde yer aldığı "Neşeli Günler" filmine konu olan turşuyu, şimdilerde satanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.



El arabasında kendi yaptığı turşuları satan Arap Gayırnal, Edirne'de turşu ve suyuna ilginin pek fazla olmadığını söyledi. Gayırnal, kış aylarında sokak sokak cadde cadde gezerek geçimini ev yapımı turşu, turşu suyu ve şalgam suyu satarak kazanıyor.



"Atın bir lira' diyoruz ama alan yok"



İşlerinin pekte iyi olmadığını belirten aslen Adanalı olan 35 yıldır Edirne'de yaşayan Arap Gayırnal, "Turşu, turşu suyu, şalgam suyu satıyorum. Tadına bakmak serbest. Yesinler, içsinler öyle alsınlar. Şifalıdır, sattığım ürünler. İltihap söker. Eskiden çok tüketilirmiş turşu suyu. Şimdi satan bile yok. Yanımıza gelenlere bardağa doldurup eline veriyoruz. 'Atın bir lira' diyoruz ama alan yok. Mevsiminde bahçeden topladığımız sebzeleri turşu yapıyoruz. Turşunun içinde sirke ve tuz var, başka bir şey yok. Sağlıkçılar istediği testi yapsınlar hiçbir şey çıkmaz" dedi. - EDİRNE