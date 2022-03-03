Yeşilay Yalova Şubesi'nden Soyer'e ziyaret - Haberler

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Yeşilay Yalova Şubesi'nden Soyer'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeşilay Yalova Şubesi'nden Soyer'e ziyaret

Yeşilay Yalova Şube Başkanı Ümit Karahasan ve yönetim kurulu üyeleri, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti.

ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - Yeşilay Yalova Şube Başkanı Ümit Karahasan ve yönetim kurulu üyeleri, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti.

Başkan Soyer, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle Yalova Şubesi yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette Karahasan, dernek faaliyetleri ve hafta içinde düzenlenecek programlar konusunda Soyer'e bilgi verdi. Soyer, Yeşilay Karahasan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Numan Soyer, Çınarcık, Yeşilay, Yalova, Yerel, Haberler

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