Yeşilay'dan Vali Ali Çelik'e ziyaret
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Yeşilay'dan Vali Ali Çelik'e ziyaret

Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Yeşilay'dan Vali Ali Çelik'e ziyaret
24.06.2020 06:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:36

Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'in de yer aldığı ziyaret Vali Çelik'in makamında gerçekleşti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Yeşilay'ın önemine dikkat çekti.

Vali Çelik, bağımlılıklarla mücadelenin milli bir mücadele olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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