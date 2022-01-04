Yeşilay'dan Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasında dereceye giren öğrenciye ödül

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan öğrenciye ödül verildi.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Prof.Dr. Hasan Türüt, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Özçelik ile Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Fatih Gürkan Çavuş'u ziyaret etti.

Türüt, görsel kategorideki başarısından dolayı Çavuş'u tebrik ederek, gelecek nesillerin sağlıklı oluşumu için bu tür yarışmaların önemine değindi.

Gençlerin hem beden hem ruh sağlıklarını korumaları için önceden alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Türüt, "Verimliliğimizi düşürecek tavır ve hareketlerden, sağlığımızı bozacak uygunsuz yaşam biçiminden kesinlikle kaçınmamız ve yaşamımızı bu doğrultuda belirlememiz gerekiyor. 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' çalışmalarında bunun hikayesini yazmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillerin yetişmesinde bazı mesafelerin kat edilmesinde aile ortamının önemini biliyoruz. bizler de aile ile birlikte geleceğin bilinçli toplumunu yetiştirme gayretini ortaya koyuyoruz." dedi.

Çavuş, dereceye girmekten duyduğu mutluluğu belirterek, bağımlıklar konusunda kendilerine farkındalık imkanı veren Yeşilay'a teşekkür etti.

AA / İdris Pehlivan - Son Dakika Haberleri

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