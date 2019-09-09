Yeşilay'dan "ilkokul günleri" uyarısı

09.09.2019 14:56

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, bağımlılıkla mücadele kapsamında ailelerin okulların başladığı ilk günlerde eğitime yeni başlayacak çocukları biraz daha yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Güneş, yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında çocukların yeni okul, yeni sınıf, yeni arkadaş grubu edineceklerini vurgulayarak, anne babaların bu riskli dönemde dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.

Okulun ilk günlerinde öğrencilerin yeni alışkanlıklar açısından takip edilmesinin önemine işaret eden Güneş, "Yaşı büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrenciler, yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebilmektedir. Okulun ilk günlerinde öğrenci velilerine çocuklarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimlerin okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden olduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21,6'sı merak, yüzde 29,1'i arkadaş etkisi ve 29,7'si özentiyi gerekçe gösteriyor. Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilir."

Yeşilay'ın okullardaki uygulamalarıyla ilgili de bilgi veren Güneş, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ve Benim Kulübüm Yeşilay Projeleri ile bağımlılıklarla etkin mücadele içerisinde olduklarını aktardı.

Güneş, Yeşilay'ı bugüne taşıyan en önemli faaliyetlerden biri olan Yeşilay kollarının kulüp olarak yeniden hayata geçirildiğine işaret ederek, kulüp faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı hazırlanan "Yeşilay Kulübü Etkinlik Kitapları"nın bu eğitim öğretim yılı ile kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Kaynak: AA