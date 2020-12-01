Yeşilay'dan bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz danışmanlık desteği
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Yeşilay'dan bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz danışmanlık desteği

01.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:49
Yeşilay'dan bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz danışmanlık desteği

Yeşilay, Sivas'ta açılan danışmanlık merkeziyle bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaya başladı.

Yeşilay, Sivas'ta açılan danışmanlık merkeziyle bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaya başladı.

Türkiye'nin bir çok noktasında bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desTeği sağlayan Yeşilay, Sivas'ta açılan YEDAM hizmet binasında danışanlarını kabul etmeye başladı.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, açılan danışmanlık merkezi hakkında bilgiler verip "İlimizde 'Bağımlılıklarla Mücadelede' artık daha güçlüyüz. Ülkemizde, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlayan Yeşilay, İlimizde yeni açılan Sivas YEDAM'da hizmet binasında danışanlarını kabul etmeye başladı. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibimizle, tütünün yanı sıra alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olmaktadırlar. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin desteklendiğini belirten Akın, YEDAM'a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabileceğini basınla paylaşarak, kişisel bilgilerin korunması konusunda son derece hassas olan merkezimize danışanlarımızı bekliyoruz. İlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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