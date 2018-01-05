Yeşilay'dan AK Parti İl Başkanı Eri'ye Ziyaret

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri'yi makamında ziyaret etti.



Eri, ziyarette yaptığı konuşmada, Yeşilay Cemiyeti'nin faaliyetlerini çok önemsediklerini belirterek, bu alanda Yeşilay'a gereken desteğin verileceğini söyledi.



Özellikle sigara denetimlerinin, her yerde arttırılması gerektiğini kaydeden Eri, bağımlılığın bir zihin hastalığı olduğunu, hep birlikte bu hastalık ile mücadele edeceklerini belirtti.



Günlüoğlu da Eri'ye yeni görevinde başarılar diledi.



Çalışmaları hakkında bilgi veren Günlüoğlu, "Sigara denetimlerinin yapılması konusunda kendilerine hatırlatmalarda bulunduk. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterileceğini ve Yeşilay'ın çalışmalarında destek olacaklarını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.