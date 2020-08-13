Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği'nden teknoloji uyarısı
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Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği'nden teknoloji uyarısı

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği'nden teknoloji uyarısı Dernek Başkanı Yahya Öger: "Vefa grupları gençlere teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmalıdır" "Teknoloji genç nesilde tedavisi mümkün olmayan hasarlar meydana getirir" Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği...

13.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:59

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği'nden teknoloji uyarısı

Dernek Başkanı Yahya Öger:

"Vefa grupları gençlere teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmalıdır"

"Teknoloji genç nesilde tedavisi mümkün olmayan hasarlar meydana getirir"

DİYARBAKIR - Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, teknoloji bağımlılığı ile mücadele noktasında harekete geçilmezse bunun korkunç zararlar verebileceğini belirterek, "Teknolojinin pervasızca kullanılması fiziksel ve ruhsal anlamda ciddi zararlar veriyor. Genç nesilde tedavisi mümkün olmayan hasarlar meydana gelir" dedi.

Henüz 2-3 yaşındaki çocukların bile arama motorlarında istediklerini bulabilecek bir kuşakla karşı karşıya olunduğunu belirten Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, 2020 yılının başlarında covid-19 ile başlayan pandemi sürecinde çocukların evde hapsolduğunu, teknolojiyle daha fazla zaman geçirmeye başladıklarını söyledi. Öger, "Teknolojik aletlerle duygusal bağ kurmaya başladılar. Özellikle internet ağlarının hızlı bir şekilde yaygınlaşması, GSM operatörlerinde 4,5 ve 5G sisteminin hayata geçirilmesi ile beraber her şeye hızlı bir erişim başladı bu bağımlılık yapıcı maddelere de ulaşımı hızlandırdı. Sadece genç kuşak değil orta yaş ve ilerleyen yaş gurubu da teknolojiyle hemhal olmaya başladılar. Teknolojinin pervasızca kullanılması fiziksel ve ruhsal anlamda ciddi zararlar veriliyor. Özellikle genç beyinlerde olumsuz izler bırakıyor" dedi.

"Sokak sokak gençlere teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatılmalıdır"

Pandemi süreciyle beraber Türkiye'de gönüllü vefa grupları oluşturulduğunu hatırlatan Öğer, "Vefa grubu şeklinde sağlık müdürlükleri ve milli eğitim müdürlüklerine bağlı rehber öğretmenlerin okulların açılmasını beklemeden mobilize bir şekilde mahalle mahalle sokak sokak gençlere teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmalıdır. Alternatif yapılabilecek çalışmalar anlatmalı, her öğretmen okulu civarında rehberlik desteği vermelidir. Yeşil Yıldız Derneği olarak Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde pandemi sürecinde Türkiye'de teknoloji bağımlılığına ilişkin 4-14 yaş çocuklarla ilgili programımız onaylandı Bu program kapsamında 5 adet kamu spotu vido yapımı Türkçe, Kürtçe, Zazaca seslendirerek pandemi ve çocuk, teknoloji bağımlılığı ve çocuk, teknolojiyi yerinde kullanma ve zararları işlenilecektir. Eylül ayının başında çalışmalarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği'nden teknoloji uyarısı

Kaynak: İHA

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