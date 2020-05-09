İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi
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İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

İş adamı Hikmet Tunceli, 'Yeşil ördek gibi daldım göllere' türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi
09.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:53

Ünlü iş adamı Hikmet Tunceli koronavirüs için "sosyal mesafe ve evde kal" uyarılarını içeren sözleri "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsüne uyarlayarak seslendirdi.

40 yıldır Türkiye pazarında ve son 10 senedir özellikle Avrupa ve dünya pazarında üretici firmalardan olan HİBSAN Havalandırma'nın sahibi Hikmet Tunceli, insanların korona virüsü dolayısıyla sağlıkları için yapılan "evde kal- sosyal mesafeyi koru" mesajlarını içeren sözleri eski "Yeşil ördek gibi daldım göllere" adlı türküye yeniden uyarladı ve seslendirdi.

"AMACIMIZ İNSANLARI HEM EĞLENDİRMEK HEM DE MESAJ VERMEK"

Türkiye'de ve yurt dışında özellikle üretmiş olduğu aspiratörle ve son zamanlarda kapalı alanlarda kullanılmak üzere ameliyathane hijyeni sağlayan AirClean hava temizleme cihazı ile tanınan Hikmet Tunceli seslendirdiği şarkı ile birlikte insanlara yapılan ikazları eğlendirerek hatırlatmayı amaçladıklarını dile getirdi. Tunceli aynı zamanda şarkının sözlerini doktor bir arkadaşı olan İbrahim Bağcivan'ın yazdığını da hatırlatarak kendisinin de Türk sanat ve halk müziğine ilgisi olduğunu bu doğrultuda 5 yıldır eğitim aldığını söyleyerek, "Virüs ülkemizde yayılmaya başladığı ilk zamanlardan itibaren sosyal mesafe kuralları ve evde kalmamıza dair tedbirler alınmaya başlandı. O sıralar her zaman güzel sözler yazabilen arkadaşım İbrahim Bağcivan da buradan yola çıkarak şarkı için bu sözleri yazmış. Ben de sözleri, eskiden beri halkımız tarafından beğenilerek dinlenen 'Yeşil başlı ördek gibi daldım göllere' türküsüne uyarlayarak seslendirdim. Amacımız hem insanların evde kaldığı bu zaman diliminde onları eğlendirmek hem de gereken sosyal mesajı da vermekti. Dinleyen herkes çok beğendi herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

HEM ŞARKI SÖYLÜYOR HEM EGZERSİZ YAPIYOR

Tunceli ayrıca koronavirüs salgınını gerçekten dikkate alınmasını ve herkesin sağlığı için kendine evde olduğu zaman diliminde de dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, "Dışarı çıkamayabiliriz fakat ben beden sağlığım için her gün evde 40-45 dakika seslendirdiğim şarkıyı söyleyerek ve dinleyerek egzersiz ve yürüyüş yapıyorum. Belki bu da diğer insanlara şarkıyı dinlerken evde hareket etmeleri için ilham olur. Sonuçta bilmediğimiz bir virüs ile karşı karşıyayız. En önemli tedbir de mesafeli olmak. Dışarı mümkün olduğunca az çıkarak sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu uyarıları dikkate aldığımız zaman rakamların ne kadar azaldığını gördük. İnsanlar sabredip evlerinde kalmalı ya da dışarı çıksalar bile her zaman mesafeyi korumamalılar. Bu sayede bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum ve umarım ki yakın zamanda da ilacı ya da aşısı geliştirilir" diyerek sözlerini tamamladı.

İşte Hikmet Tuncel'nin tekrardan uyarladığı türkü için yazılan sözler:

"Hayat eve sığar kalsak evlerde

Korona dünyayı düşürdü derde

Bozulmasın sakın

Sosyal mesafe

Ne sen bana yanaş

Nede ben sana

Baharın kokusu geliyor camdan

Dostun haberi yok

Artık selamdan

Dünya harap oldu

Bu koronadan

Ne sen bana sarıl

Ne de ben sana."

İş adamı Hikmet Tunceli, 'Yeşil ördek gibi daldım göllere' türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

Kaynak: İHA

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