Yeşil fren lambası geliyor! Otomobillerde yeşil fren lambası zorunlu mu, cezası var mı?

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik teknolojiler her geçen gün gelişirken, bilim dünyasından dikkat çeken bir yenilik daha geldi. Son araştırmalara göre, araçlara entegre edilecek ön tarafa yönelik yeşil fren lambası sistemi, sürücü tepkilerini hızlandırarak kaza riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Peki, Otomobillerde yeşil fren lambası zorunlu mu, cezası var mı? İşte detaylar...

YEŞİL FREN LAMBASI GELİYOR

TGRT Haber'den Suat Vilgen'in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda, otomobillerin ön tarafına yerleştirilecek yeşil renkli fren lambalarının, trafik kazalarında özellikle kavşaklarda ve yandan gelen araçlarda belirgin bir güvenlik katkısı sunduğu ortaya kondu.

Araştırmada 200'den fazla trafik kazası incelendi ve sürücülerin fren yapan bir aracı önden görmeleri halinde verdikleri tepkilerin hızlandığı, ani manevraların daha güvenli gerçekleştiği görüldü. Yeşil fren lambası, "bu araç fren yapıyor" mesajını karşıdan gelen sürücülere net bir şekilde iletebildiği için, özellikle karşılıklı trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda risk azaltıcı rol üstleniyor.

Uzmanlar, standart fren sisteminin yalnızca aracın arka kısmında yer aldığını, bu nedenle karşı yönden gelen sürücülerin duruş tepkisini öngörmekte zorlandıklarını belirtiyor. Ön tarafa entegre edilecek yeşil fren ışıkları, görsel iletişimi artırarak kazaları önleyebilir.