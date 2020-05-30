YEŞİKÖY'DEKİ HASTANENİN YAPIM AŞAMALARI ADIM ADIM BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ 8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde, adım adım havadan görüntülendi.

8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde, adım adım havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütüldü. 8 Nisan'da temeli atıldıktan sonra 53 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşaat çalışmaları farklı günlerde adım adım havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA