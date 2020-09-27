Yesemek Açık Hava Müzesi'ni 4 ayda 4 bin 500 turist gezdi
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Yesemek Açık Hava Müzesi'ni 4 ayda 4 bin 500 turist gezdi

27.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:26
Yesemek Açık Hava Müzesi'ni 4 ayda 4 bin 500 turist gezdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi"ni 4 ayda 4 bin 500 turist ziyaret etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi"ni 4 ayda 4 bin 500 turist ziyaret etti.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran'da yeniden ziyaretçi kabulüne başlamıştı.

İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki müzeyi 4 ayda çoğunluğu yerli, 4 bin 500 turist ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yapılan son çalışmalar ışığında geniş bir alana yayılan müzede, tespit edilen yeni şehir kalıntıları bilgisi üzerine burasının dünyanın daha fazla ilgisini çekmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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