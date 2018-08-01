Yerli Yersiz" Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri kapsamında "Yerli Yersiz" grubu sahne aldı.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşen ilk gösteriyle konser, komedi performansı, sinema gösteriminden oluşan açık hava etkinlikleri başladı.

Hareket, söz ve ritim oyunlarıyla başlayan gösteride sahne alan grup üyeleri Sena Miskioğlu, Can Sücüllü, Sema Özkan Yorgun, Pınar Fidan ve Çağlar İçer, doğaçlama oyun sahneledi.

Yerli Yersiz ekibinin doğaçlama tiyatro gösterisinde, daha önce çalışılmamış ve seyircilerden gelen yönlendirmelere göre değişen "Sen Söyle", "Dörtlü Dönüş" gibi oyunlar oynandı.

Katılımcıların ifade ettiği rolleri benimseyen ve anlık tepkileri gösteriye yansıtan grup üyeleri, hazırlanan kısa formatları izleyicilerin yönelimleri doğrultusunda icra etti.

Katılımın ücretsiz olduğu Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri, 4 Ağustos'ta söyleşi performansı "Şakalı Akustik" ile Melis Danişmend, Harun Tekin ve Koray Candemir ile devam edecek. Ayrıca hazırlanan yaz programı çerçevesinde 2 Ağustos'ta Patron Bebek, 7 Ağustos'ta ise Ferdinand animasyon filmleri gösterilecek.