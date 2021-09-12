Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı - Haberler
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Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katılımıyla "Hava Gösterileri 2021" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katılımıyla "Hava Gösterileri 2021" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezince, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te açılan Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl gösterilerin 6'ncısı düzenlendi.

Etkinlikte, Türk Hava Kuvvetlerinden "Türk Yıldızları" ve Jandarma Genel Komutanlığının "Çelik Kanatlar" akrobasi timlerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetler Paraşüt Takımı ve Jandarma Paraşüt Ekibi gösterilerini sundu.

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki uçakların da yer aldığı etkinliğe yerli ve yabancı pilotlar katıldı.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, "Mor Menekşe" adlı uçağıyla gökyüzünü renklendirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliği geçen sene olduğu gibi bu yıl da seyircisiz gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Organizasyonun, sosyal medya hesapları ve video paylaşım platformlarından canlı yayınlandığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Gönül isterdi ki bugün halkımızla iç içe olalım. Geçen yıl da halkımız yoktu. Bir özlem var. Bu yıl bu özlemin biteceğini düşünüyorduk ancak olmadı. Artık gelecek yıl olur. Bu yıl da canlı yayınla halkımıza ulaşıyoruz. Geçen yıllarda 6-7 saatlik programlar vardı. Bugünkü programımız 3 saatlik. Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları, emniyet teşkilatımız burada, bir tek Deniz Kuvvetlerimiz yok. İnşallah seneye onlar da olur. Güzel bir gösteri oldu. Mühim olan bu organizasyonu yapmak. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yurt dışından konuklarımız var. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle az sayıda yabancı konuğumuzu ağırladık. 2018 yılında salgından önce 56 bin kişiyi ağırladık. Bunu yine yaşamak istiyoruz."

Öztürk, jübilesi konusunda yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi.

Profesyonel akrobasiyi sonlandırmak istemesinin, uçuşu bırakacağı yönünde algılandığını aktaran Öztürk, "Allah sağlık verdiği müddetçe uçarım inşallah ama profesyonel olarak evet 37 yıldır uçuyorum, bunun son 22 yılı profesyonel akrobasi olarak geçti. Profesyonel akrobasiyi hakkıyla yapmak gerek. Burada hem gençlere daha fazla faydalı olabilmek hem de artık yaşım ilerliyor, bütün bu gerçekler çerçevesinde profesyonel akrobasiyi noktalıyorum ancak amatör akrobasiyi noktalamıyorum." diye konuştu.

Ali İsmet Öztürk, sağlığın her şeyden önemli olduğuna dikkati çekerek, etkinliklerde salgın tedbirlerini uyguladıklarını belirtti.

Bilimsel gerçeklere göre hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Öztürk, "Sağlık öncelikli bir organizasyon yapıyoruz. Aşı olmak çok önemli. Bunu defalarca vurgulamaya çalıştık, herkesin vurguladığı gibi. Bugün de burada sadece aşıları tam olanlar bulunabiliyor. İnşallah halkımızın büyük bir kısmı aşı konusunda gerekli özeni gösterir ve artık bu pandemi de önümüzdeki yıl tamamen biter." ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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