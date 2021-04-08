Yerli ve milli patates Avrupa yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerli ve milli patates Avrupa yolunda

Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel
Yerli ve milli patates Avrupa yolunda

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates türü 'Nahita' tohumu, deneme ekimi yapılmak üzere Hollanda'ya gönderilecek.

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates türü 'Nahita' tohumu, deneme ekimi yapılmak üzere Hollanda'ya gönderilecek.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nce tescillendikten sonra pazarlama ve satış hakkı firmaya devredilen yerli patates çeşidi 'Nahita'nın, 'Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'ne alınması için Hollanda'da deneme ekimi yapılacak. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, 'Nahita'nın Türkiye'den Avrupa'ya giden ilk yerli ve milli patates çeşidi olma özelliğini taşıdığını kaydetti. Pırlak, 'Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'nde yer alması halinde ürünün Avrupa'da üretimine ve satışına başlanacağını söyledi. Patatesin pazarlama ve satış hakkını alan firmanın genel müdürü Ekrem Suad Sadak ise "Birçok ülkenin analizini yaptıktan sonra gördüm ki Avrupa'da tescil listesine girdiği takdirde başka ülkelerin de kapıları açılıyor. Avrupa'daki prosedürleri yerine getirdikten sonra Türk makamları bize çok yardımcı oldu. Prosedürleri yerine getirdik, 'Nahita'nın bitkileri, yarından itibaren Avrupa yolcusu. Orada da karantinadan geçtikten sonra deneme dikimleri yapılacak ve inşallah yakın zamanda tescillenerek listede yer alacak. Bizim için bu çok önemli. Her konuda Türkiye'deki tarımı geliştirmek üzere elimizden geleni yapacağız" dedi. 


Yerli ve milli patates Avrupa yolunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yerli ve milli patates Avrupa yolunda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:52:10. #1.16#
title