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Yerli ürünlerin tüketimi bilinçlendiriliyor

Yerli ürünlerin tüketimi bilinçlendiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kilis Belediyesi Canbolatpaşa Gençlik Merkezinde Yerli ürünleri, tüketimi bilinçlendirme eğitimi verildi.

Kilis Belediyesi Canbolatpaşa Gençlik Merkezinde Yerli ürünleri, tüketimi bilinçlendirme eğitimi verildi.

Canbolatpaşa Gençlik Merkezinde, Yerli tüketimin bilinçli olarak artması, insanların tutum ve yatırımı hayatlarının her evresinde uygulamaları gerektiğinin önemini vurgulayan eğitim gençlere verildi. Gençlerin, yerli malı ürünleri kullanılmasını teşvik etmek için yerli tohum hediye edildi. Benzer etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - KİLİS

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