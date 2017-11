Yerli Uçak Bileti Arama Motoruyla Dünyaya Açılıyor

METİN GİRGİN - Türk sermayesi ve yazılımı kullanarak 2008 yılında kurduğu uçak bileti arama motoru "biletbayisi.com"u aylık ortalama 7,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıran girişimci Hüseyin Kodet, satın aldığı uluslararası markayla dünya pazarına açılmayı hedefliyor.



Dünyanın web alanında en prestijli ödüllerinden sayılan, sektörün Oskar'ı olarak adlandırılan 15. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde iki kategoride "halkın favorisi" seçilen biletbayisi.com, İstanbul ve Kocaeli'de iki çağrı merkeziyle IT, server ve sunucu bakım elemanlarıyla doğrudan yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, hizmet alınan çözüm ortaklarıyla dolaylı olarak yaklaşık 700 kişiye iş imkanı sunuyor.



"biletbayisi.com"un kurucusu Kodet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında turizm ve seyahat acentası açtığını söyledi.



O yıllarda Kocaeli'de açtıkları ofiste uçak bileti sattıklarını dile getiren Kodet, sektörde "kapı yolcusu" diye tabir edilen müşteri sayısının yetersiz olması dolayısıyla bilet satışlarını yükseltmek amacıyla arayışa girdiğini kaydetti.



Kodet, kullanım alanı hızla genişleyen internet sayesinde uçak yolcularının da bu alana yönelebileceğini öngördüğünü anlatarak, "Acentamızda müşterilerin bilet alma talepleriyle ilgili gözlemler yapıyorduk. Gelen müşterilerin bilet sorduktan sonra internetten aldıklarını o zamanlar az da olsa görüyorduk. Bu işi yapabileceğimizi düşündük ve arayış içine girdik." diye konuştu.



İnternetteki potansiyeli fark ederek bilet satış süreçlerini online hale getirmeye karar verdiğini belirten Kodet, iş arkadaşlarına 2008 yılında geleceğin Türkiyesinde otobüs yolcularının çoğunun uçakla seyahat edeceğini ve bu insanlar için vakit kaybının çok önemli olacağını söylediğini belirtti.



"Yazılımın tamamını bilişim uzmanlarımız yaptı"



Kodet, yaptığı görüşmeler ve araştırmaların ardından hayalindeki platformda bir araya getirdiği Türk bilişim uzmanlarının geliştirdiği bir yazılımı kullanmaya karar verdiğini belirterek, "Yerli yazılım yapmaya karar verdiğimizde, havayollarından online bilet satmak için talepte bulunduk. Türkiye'deki tüm yerli havayolları şirketleri bu talebimize olumlu cevap vermişlerdi. Yerli ve milli bir yazılımla bir online bilet satış sitesi kurduk. Türkiye'de e-turizm ve e-ticaret online uçak biletini yerli yazan bir firma yoktu. Meşakkatli bir sürecin ardından biletbayisi.com'u kurduk." şeklinde konuştu.



Dünyadaki sektörel bütün fuarlara katıldığını aktaran Kodet, "Yazılımın tamamı yerli ve milli olarak bizim Türk bilişim uzmanlarımız tarafından yapıldı. Biz bunun ilkini, öncülüğünü yaptık. Şu an yazmaya başlayanlar, yazanlar oldu. Biz bunlara rehberlik yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.



"Dış pazara açılmaya hazırlanıyoruz"



Kodet, "biletbayisi.com" olarak şu an Türkiye pazarında faaliyet gösterdiklerini ve bu platformun kendileri için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Ayda ortalama 7,5 milyon ziyaretçimiz var ve yılda 4-5 milyon yolcu biletbayisi.com'dan uçak bileti satın alıyor. Sektörde Türkiye'nin pazar payının lideri ve yazılım öncüsüyüz. Biz bu başarımızın maddi tarafından çok manevi tarafıyla da övünüyoruz. Biz yeni nesile e-ticarette örnek olduğumuz için de mutluyuz. Türkiye'de şu an başarılarımız bilinmektedir. Bunu birçok ödülle de taçlandırdık. Geçtiğimiz günlerde sektörün Oskar'ı olarak bilinen Altın Örümcek yarışmasında iki ödül aldık." ifadelerini kullandı.



"Başaramazsınız diyenler şimdi ortaklık teklif ediyor"



Kuruluş aşamasında görüştüğü ve "Türkler bu yazılımı yazamaz, imkansız, başaramazsınız." diyen yabancı teknoloji şirketlerinin şimdi Türkiye'de beraber iş yapma teklifinde bulunduklarını dile getiren Kodet, teklifleri değerlendirmeye aldıklarını anlattı.



Kodet, geleceğe dönük planlarına ilişkin şunları söyledi:



"Amerika'da sektörle ilgili iki büyük firmadan birisinin yıllık cirosu 8 milyar, diğerinin 3 milyar 700 milyon dolar civarında. Avrupa'daki şirketin ise yıllık 4 milyar dolar civarında cirosu var. Nasıl ki, Avrupa'daki otoriteler Türkiye'ye gelip buradaki uçak bileti pastasından ülkelerine ekonomik katkı sunmaya çalışıyorlarsa bizim gelecek hedeflerimiz de Avrupa'ya gidip onların pastasına ortak olmak. Onların diline uygun e-marketler tasarlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı yaptık, markamızı oluşturduk. İnşallah gelecek günlerde biz de Avrupa'ya, Amerika'ya, gelişmiş ülkelere online e-ticaret uçak bileti marketimizi devreye almak üzere gideceğiz."



Kodet, Avrupa ve Amerika'nın ardından online bilette gelişmekte olan Hindistan ve Pakistan hattına da gireceklerini belirtti.



Uluslararası pazarda yerli bir yazılımla faaliyet göstermenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kodet, yerli ve milli yazılımla online e-ticaret yapıldığında, ülkedeki bankaların sanal postunun kullanıldığını ve günlük o para transferlerinin ülkede kaldığına değindi.



"Dünyaya açılmak için marka tescili çok önemli"



Yazılım için patent başvurusunda bulunduğunu ancak henüz sonuç alınamadığını ifade eden Kodet, "Yapamazsınız, biz size yazılım verelim. Siz bilet satın.' diyen yabancı şirketler, bugün biletbayisi.com'u satın alma teklifi yapıyorlar, ortaklık teklifi yapıyorlar fakat marka tescilini yapamadığımız için rakamlar makul düzeyde değil. Türk Patent Kurumu'nun Türk toplumunun müracaatta bulunduğu marka tescillerini yapması lazım. Bunlar ülkemiz için değer arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Kodet, bir turizm e-ticaret marketin 2015 yılında 4 milyar dolara satıldığını vurgulayarak, "Elbette üretimde, sanayide var olmalıyız ama bizim ülke olarak e-ticarette ve yazılımda atak yapmamız lazım. Bunları daha önce hükümetimiz görmüş, Gebze bölgesinde 'Yerli Silikon Vadisi' dediğimiz Bilişim Vadisi kuruluyor. 2008 yılında Bilişim Vadisi olsaydı, kuluçkayı orada daha kolaylıkla yapabilirdik. Hükümetimiz de bunu önemsiyor ve bu noktada yatırım yapıyor. Türk Patent Kurumu'nda makul müracaatların patent tescillerinin yapılması ülkemizin hayrınadır. Patenti tescillenmiş şirketleri oluşturmak ülkemizin kalkınmasına vesile olacaktır." dedi.