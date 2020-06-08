Yerli Solunum Cihazları Brezilya'ya Ulaştırıldı
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Yerli Solunum Cihazları Brezilya'ya Ulaştırıldı

Amerika'dan sonra koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülke olan Brezilya, Türkiye'den aldığı

Yerli Solunum Cihazları Brezilya'ya Ulaştırıldı
08.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:51

Amerika'dan sonra koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülke olan Brezilya, Türkiye'den aldığı yerli solunum cihazlarıyla nefes alacak. Yerli solunum cihazları ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.

Yerli Solunum Cihazları Sao Paulo'ya Ulaştı

210 milyonu aşkın insanın yaşam sürdüğü Brezilya'da koronavirüsten 700 bine yakın kişi etkilendi, yaklaşık 36 bin kişi de hayatını kaybetti. Brezilya basınında çıkan haberlerde Türkiye'den alınan 1500 solunum cihazından 650'sinin ulaştığı, Pazar günü itibarıyla bölgedeki hastanelere dağıtılacağı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin sosyal medya üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

Videodaki TIR'larda #MilliTeknolojiHamlesi var.

Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var. ???? pic.twitter.com/TVDzywWt5Z

— Mustafa Varank (@varank) June 7, 2020

Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var." ifadelerini kullandı. Varank'ın paylaştığı video 184 bin kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Tamindir

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