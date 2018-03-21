Yerli Sığır Üretimini Artırma Çalışmaları

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Turgay, yerli sığırların hayvancılık açısından önemli olduğunu, bu alanda çalışmalar yapılarak daha kaliteli damızlıklar yetişebileceğini belirtti.

Turgay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin en büyük problemin çalışanların maaşlarının ödenmesindeki düzensizlik olduğunu söyledi.

Gelecek ile ilgili projelerinin olduğunu belirten Turgay, "Bu konuyu hallederek sahada başarılı çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca birlik adına site kurarak üreticilerimizin burada hayvanlarını satabilmeleri için imkan sağlayacağız." dedi.

Trakya'nın hayvancılıkta hastalıktan ari bölge olduğunu belirten Turgay, şunları kaydetti:

"Birlik olarak üreticilerimize, üyelerimize yem bitkileri tohumu satarak, damızlık sığır sayısının arttırılmasını sağlamaya çalışacağız. Bizim için hayvan artı yem bitkisi üretimi vazgeçilmez olması lazım. Bu yüzden Birlik olarak yem bitkisi tohumlarının satışını gerçekleştireceğiz. Üreticilerin elindeki sığırın değerlenmesi için çalışmalar yapacağız. Bu doğrultuda üreticilerimize sahip çıkacağız.

Ülkemiz açısından ithal hayvanlar çözüm olmaz. Özellikle Enez, İpsala bölgesinde bulunan yerli sığırların hayvancılığımız açısından da önemli olduğunu ve bu konuda çeşitli aşılamalar ile daha kaliteli damızlıklar olabileceğini düşünüyorum."