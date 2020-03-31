Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
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Boğazici Üniversitesi, Koronavirüs, Genetik, Güncel

Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören yerli koronavirüs ilacı ile aşısının üretildiğini belirterek, "Tahminî olarak ilaç dört ay, aşı ise en az bir yıl sürer. İnsanlarımız aşı karşıtlığı yapıyordu. Şimdi aşının kıymetini anladılar" ifadelerini kullandı.

31.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:51
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak

Koronavirüs salgınından sonra Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı yeni bir aşı çalışması için pek çok hocayı bir araya getirdi. Bunlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören de bulunuyor. Özören, yerli koronavirüs ilacının 4 ay sonra aşısının ise 1 yıl sonra hazır olacağını dile getirdi.

"AŞININ KIYMETİNİ ANLADIK"

Özören ve ekibi, koronavirüs aşısı için 'Kuş Gribi' ve çeşitli kanser araştırmalarında olumlu sonuçlar elde edilen 'mikrokürecik' teknolojisinden faydalanacak. Detayları açıklayan Özeren şunları söyledi:

"On beş yıldır laboratuvarımız var. Mikrokürecik teknolojimizi koronavirüsün taç gibi görünen 'Spike' adındaki dış yüzey protein parçalarına ekleyeceğiz. Burun spreyi olarak da aşı geliştirmeyi düşünüyoruz. Konsorsiyumda virüs için ilaç yapan takımlar da var. Tahminî olarak ilaç dört ay, aşı ise en az bir yıl sürer. İnsanlarımız aşı karşıtlığı yapıyordu. Şimdi aşının kıymetini anladılar.

"HEMEN SONUÇ İSTENİLİYOR"

İnsanlar hemen sonuç istiyor ama daha virüs üç aylık. Aşının önce hayvan deneyleri üzerinden yapılması lazım, direkt insanla başlamak yanlış. Ama bunu yapanlar var. Hayvan kısmını atladılar. Son noktaya gelirse yaparız ama biz önermiyoruz. Durumun farkındayız ama o noktada değiliz. Yoksa kısa yolları var.

TOPAL EŞEK KULLANILMAMALI

Bakanlık, Çin kitleri ile hızlı adım atmak istiyor ama topal eşek kullanmamalı. Testlerde yapılan oynama bize iki hafta kaybettirdi. Bilim Kuruluna moleküler biyologlar da davet edilmeli. Virüsü en iyi onlar bilir. En hazırlıklı ekip de onlar. Yerli kitlerimizi bu uzmanlar üretti.

"GÖREV BEKLİYORUZ"

Bu dönemde ülkeye fayda sağlamak için boş durmuyoruz. Beş dernek olarak biyologlar inisiyatifini kurduk. Test sayımızı artırmalıyız. Kit var, cihaz var. Biyologları da hallettik. Sosyal medyadan anket hazırladık, alanında uzman beş bin gönüllü bulduk. Âdeta hepsi emir bekliyor. Bu listeyi yetkililere verdik. Nerede izin verilirse gidip oradaki çalışmaları hızlandırırız. Ülkemizde günde 100 bin test yapacak kapasite var. Biz diyoruz ki, şu an hazır olan ekiple günde test sayımızı 20 bine çıkarabiliriz. Ufak ufak takımlar çağrıldı ama daha istediğimiz düzeyde değiliz.

"PROJEMİZİ SUNDUK"

ABD, İtalya ve Rusya virüsün genom dizilimini çözmeyi başardı ve yayımladılar. Ülkemizin genom dizilim analizi nerede? Oysa bunun tekniği Türkiye'de var. Büyük büyük 'Genom Merkezleri' inşa edildi. Bu konuda biz projemizi sunduk. Virüslerin genomunun taranması ve nasıl evrimleştiğinin gösterilmesi gerekir. Bunu ortaya çıkarırsak virüsü diğer ülkelerle kıyaslayacağız. Aşı ve ilaç geliştirmede yardımcı olacak. Bunu bilmek lazım.

"KAN GRUBUNUN VİRÜSE ETKİSİ YOK"

Kan grubu korona risk oranını etkiler demek için bütün kanlar için en az 500 denekle bakılmalı. Böyle bir çalışma yok. Bu kan daha iyi, bu ürün şifa getiriyor kısmını doğru bulmuyorum. Bir kötü haber: Koronavirüs mutasyon geçirerek daha da ölümcül hâle gelebilir. Bir iyi haber: Yaz aylarında bulaşıcı etkisi azalacak ama sıfırlama beklemeyin."

Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak

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Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak

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