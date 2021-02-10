Yerli koronavirüs aşısının ilk dozu gönüllü bir vatandaşa uygulandı
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Yerli koronavirüs aşısının ilk dozu gönüllü bir vatandaşa uygulandı

10.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:29
Yerli koronavirüs aşısının ilk dozu gönüllü bir vatandaşa uygulandı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşının ilk dozu gönüllü vatandaşa uygulandı. Faz- 2 çalışmaları kapsamında aşı, toplamda 250 gönüllüye uygulanacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşısının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamasına başlandı.

'YERLİ AŞI GURUR VERİCİ'

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşısının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk doz, Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı. Faz- 2'nin ilk dozunun uygulandığı gönüllü, aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, yerli aşının gurur verici olduğunu söyledi.

Yerli koronavirüs aşısının ilk dozu gönüllü bir vatandaşa uygulandı

"FAZ-2'DE GÖNÜLLÜ DOZLAMASINA GEÇTİK"

Aşı çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise "Erciyes Üniversitemiz tarafından Covid- 19'a karşı geliştirdiğimiz yerli aşımızın Faz- 1 çalışmaları bitmiş, Faz- 2 çalışmaları devam etmekteydi. Bugün çok şükür Faz- 2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçmiş olduk." ifadesinde bulundu.

"ÜMİDİMİZ EN KISA ZAMANDA YERLİ AŞIYA ULAŞMAK"

Faz- 2 çalışmasının da Faz- 1 çalışmasında olduğu gibi başarılı geçeceğini ümit eden Mustafa Çalış, "Elimizden gelen gayreti hem Erciyes Üniversitesi olarak, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapmaktayız. Zaten aşı adayımız Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen bir aşı adayıdır. Biz protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı TÜSEB'e devretmiş olduk. Ama Faz- 1 ve Faz- 2 çalışmalarını üniversitemizde devam ettiriyoruz. İnşallah ümidimiz en kısa zamanda yerli aşımıza ulaşmak olacak." dedi. Aşı, toplamda 250 gönüllüye uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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