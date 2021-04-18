Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı

Gönüllü olarak yerli koronavirüs aşısı yaptıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli açıklamalarda bulundu. 7 farklı aşı adayının desteklendiğini ve çalışmaların titiz gittiğini belirten Bakan Varank, aşı olduktan sonra bir yan etki olmadığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün gönüllü bir şekilde yerli aşının Faz-1 çalışmasında yer aldı. Aşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, yan etkilere de değinerek canlı yayında mayıs ayındaki gönüllülük için çağrıda bulundu. Bakan Varank ilk insan çalışmalarının başlamasıyla birlikte Faz-1 çalışmasında gönüllü olan insanlara ekstra hassasiyet gösterildiğini aktardı.

YERLİ AŞIDA YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Aşının yan etkisiyle ilgili soruları da yayınlayan Varank, "Kan alınıyor, kontrol altındasınız. Doktorlar sizin başınızda sizinle beraber bekliyorlar. Herhangi bir yan etki olmadı. Sadece kolumda bir sızı oldu. Bu da çok normal." dedi.

"TÜM DÜNYADA AŞIDAN BAŞKA YOL YOK"

Varank, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "VLP aşısı hakkında öncelikle şunu söyleyeyim. Hastalıkla mücadelenin yolu aşılama. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Aşıya erişiminiz varsa, zamanınız geldiyse aşı olun. Tüm dünyada aşıdan başka yol yok. Sağlık Bakanlığımız onay veriyorsa tüm denetimler yapılmış demektir.

Biz Türkiye'de TÜBİTAK altında bir platform oluşturduk. İlaç ve aşı geliştirmek isteyen hocalarımıza çağrıda bulunduk. Dedik ki gelin her türlü desteği vereceğiz. Hocalarımızda üstün gayretle o günden beri çalışıyorlar. 7 farklı çalışma söz konusu.

"7 FARKLI AŞI ADAYINI DESTEKLİYORUZ"

Bu aşıları üretebilecek tesisler de var. 7 farklı aşı adayını destekliyoruz. VLP dediğimiz virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayı. DSÖ listesine girmiş aşı adaylarından biri en ileride diyebiliriz.

İhsan hocamız ABD'de tecrübesi olan aşıların içindeki yeni argümanı da geliştiren hocamız. VLP aşı adayımızın en önemli özelliklerinden biri 4 proteini dikkate alarak tasarlanan bir aşı adayı. Çok etkin olacağını düşünüyoruz. Mayıs sonundaki Faz2 çalışmasına İngiliz mutasyonunu çalışarak giriyor. 256 gönüllüyle yapılacak. İngiliz mutasyonu çalışılmış olacak. Farklı üniversitelerimiz, farklı teknolojilerde çalışan aşılar var.

"İNSANA UYGULANMA ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

İlk defa insana uygulanma çalışmaları çok önemli. Gönüllülük çok önemli. Faz 1'den biraz daha rahat aşama Faz 2'de 256 gönüllüye ihtiyacımız olacak. Eğer insanlığa bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin mayıs ayında gönüllü oldu."

GÖNÜLLÜLÜK İÇİN İKİ YER BELİRLENDİ

Bakan Varank, aynı zamanda aşıya gönüllü olmak isteyenlerin de Ankara Onkoloji Hastanesi ve TÜBİTAK'la iletişime geçebileceğini söyledi.