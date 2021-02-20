Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi

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Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüsle mücadelede etkili olacak yerli aşı için çalışmalar devam ediyor. Faz-2 çalışmalarında ilk doz aşılarının gönüllülere uygulanması tamamlandı. Çalışmalarda bugüne kadar olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşamalar başarıyla ilerliyor. Faz-2'de gönüllülere yönelik ilk doz uygulama tamamlandı.

Yerli aşı çalışmasının adresi Erciyes Üniversitesi inaktif aşı adayının Faz-2 uygulamasında 1'inci doz aşılama 10 Şubat'ta yapılmaya başlandı.

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Gönüllülere yapılan aşıda olumsuz bir bulguya rastlanmadı, herhangi bir yan etki görülmedi. Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

2. FAZ ÇALIŞMALARINDA İLK DOZ YAPILMIŞTI

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) COVID-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) bir gönüllüye uygulanmıştı.

TÜRKİYE'DE AŞILANANLARIN SAYISI ARTIYOR

Koronavirüs tebirleri kapsamında uygulanan aşılarda bugüne kadar 6,5 milyon kişi aşı yaptırdı. Bunlardan 1 milyon 45 bini ikinci doz aşılamayı da tamamladı.

Aşı çalışmasının tüm hızıyla devam ettiği Türkiye'de en fazla aşılanan il İstanbul oldu. Yaklaşık 1 milyon 61 bin kişi koronavirüs aşısını yaptırdı.