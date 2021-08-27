Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, geliştirildiği ERÜ'de gönüllülere uygulanıyor
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Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, geliştirildiği ERÜ'de gönüllülere uygulanıyor

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, geliştirildiği ERÜ'de gönüllülere uygulanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, faz-1 ve faz-2 çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, faz-1 ve faz-2 çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gururlu olduklarını söyleyerek, "İnşallah bir an önce bu faz-3 çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlanır ve acil kullanımda TURKOVAC aşımız yaygın kullanıma geçer diye ümit ediyorum" dedi.

Faz-1 ve faz-2 çalışmaları ERÜ'de yapılan ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile ERÜ iş birliğiyle faz-3 çalışmasına devam edilen yerli korona virüs aşısı TURKOVAC, geliştirildiği üniversite gönüllülere uygulanmaya başlandı. Üniversite çalışanı 45 yaşındaki Mustafa Altuntaş'a yapılan aşıya, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da eşlik etti.

Aşının yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Çalış, gururlu olduklarını söyleyerek, "Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz TUSEB ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen TURKOVAC aşımızın faz-3 çalışmaları devam etmektedir. Aşımızı, üniversitemizde faz-1 ve faz-2 çalışmaları tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığımıza devretmiştik. Şu anda da bakanlığımızı koordinesinde ve kontrolünde faz-3 çalışmaları İstanbul ve Ankara'da 3 merkezde devam etmekteydi. Bu hafta itibariyle Kayseri'den şehir hastanemiz ve üniversitemiz dahil edildi. Şu anda 5 merkezde TURKOVAC'a ait faz-3 çalışmaları devam ediyor. Faz-1 ve faz-2'nin Erciyes Üniversitesi'nde yürütülmesi faz-3'ünde bu merkezlerden biri olması üniversitemiz için çok önemliydi. Biz bununla gurur duyuyoruz. İnşallah bir an önce bu faz-3 çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlanır ve acil kullanımda TURKOVAC aşımız yaygın kullanıma geçer diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gönüllü olmak için taleplerin iyi olduğunu kaydeden Çalış, "Vatandaşlarımızdan yaygın bir şekilde başvuru var. Tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Faz-3'ün bir an önce tamamlanması için tüm gönüllülerimizi e-nabız üzerinden ve verdiğimiz numaralar üzerinden çalışmamıza katılmalarını rica ediyorum" dedi.

Aşı gönüllüsü 45 yaşındaki Mustafa Altuntaş da, "Böyle bir uygulama yaptığı için Erciyes Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Ben gönüllü olarak 4 gözle bu aşıyı bekliyordum. Gönüllü oldum ve herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatanımıza ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olur" diye konuştu.

(Ali Göç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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