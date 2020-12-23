Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü İngiltere'de görülen ve çok sayıda ülkeye yayılan 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Özlü yerli aşının mutasyon geçiren virüse karşı etkili olup olmayacağı hakkında "Artık biz Kovid-19 aşılarını ürettik varsayalım ki böyle bir dönüşüm olsa bile hemen bu aşıların üretiminde küçük bir modifikasyonla kısa sürede yeni varyantlara karşı da etkili bir aşıya geçilebilir. Bu, çok kolay ve hızlı bir şekilde olacaktır" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

"AŞIYI ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Özlü, Habertürk'te yerli aşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mutasyonlar antijenik yapıda yeterince bir değişiklik oluşturduysa aşıların etkisinden virüsün kurtulmasına yol açabilir. Bu pek çok farklı virüste görüşmüş bir durum. Ama aşılar sadece bir alana yönelmiyor. Gelişen bağışıklık virüsün pek çok antijenik yapısına karşı duyarlı hücrelerimiz veya antikorlar oluşturularak sağlanıyor. Dolayısıyla bir alanda ortaya çıkan bir değişikliğin hemen o aşıyı etkisiz hale getireceğine çok beklemiyoruz. Ama çok büyük radikal bir değişim olursa o zaman böyle bir tehlike söz konusu olabilir. Bu aşı için şu an bir yorum yapmak zor. Ama şunu söyleyeyim artık biz Kovid-19 aşılarını ürettik varsayalım ki böyle bir dönüşüm olsa bile hemen bu aşıların üretiminde küçük bir modifikasyonla kısa sürede yeni varyantlara karşı da etkili bir aşıya geçilebilir. Bu, çok kolay ve hızlı bir şekilde olacaktır"

DSÖ: YENİ TÜR DAHA BULAŞICI AMA TEHLİKELİ OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü ile ilgili açıklama yaptı. Yeni Kovid-19 türünün daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair bir kanıtın olmadığını belirten DSÖ, virüsün yeni türünün genç yaş gruplarında daha çok görüldüğüne dikkat çekti.

YENİ KOVİD-19 TÜRÜ 8 ÜLKEYE SIÇRADI

Ayrıca, mutasyona uğrayan koronavirüs türü şu ana kadar İsrail, Ukrayna, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.