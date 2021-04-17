Yerli aşı için gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı yaptırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına gönüllü olarak katılarak aşı oldu. Varank, geceyi hastanede gözlem altında geçirecek.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı Ankara Onkoloji Hastanesi'nde oldu.

Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.

21 GÜN SONRA İKİNCİ DOZ YAPILACAK

Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak. Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü oldu.

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi olan aşı DSÖ listesinde yer alıyor.

BAKAN VARANK, AŞI OLDUKTAN SONRA KONUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

"36 gönüllü ile başladı bu çalışmalar. Ocak 2020 tarihinde biz Kovid-19Türkiye platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. Şu anda DSÖ listesine göre dünyada VLP aşı adayı 4 tane var."

36 KİŞİ KATILIYOR

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani, içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

İNGİLİZ VARYANTINA UYGUN

Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının Haziran'da Faz 2'ye, Ağustos'ta da Faz 3'e geçmesi bekleniyor. Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırladı.

Dünyada sayılı, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı,30 Mart'ta da DSÖ'nün Kovid-19aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.