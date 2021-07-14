Yerleşim alanlarına yakın 2 noktada çıkan yangında sabotaj şüphesi

Denizli Kent Ormanında dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki noktada çıkan yangında, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

Denizli Kent Ormanında dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki noktada çıkan yangında, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

Denizli Kent Ormanında dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki farklı noktada yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden vatandaşların erken ihbarı ile bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın çıkan iki noktanın birbirine yakın olması ve aynı anda başlaması dikkatleri sabotaj olabilme ihtimali üzerine çekti. Kısa sürede kontrol altına alan ve 2 dekar alanın zarar gördüğü orman yangının çıkış sebebine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı