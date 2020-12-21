Yerköy Ticaret Borsası'ndan 55 öğrenciye tablet
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Yerköy Ticaret Borsası'ndan 55 öğrenciye tablet

21.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:02
Yerköy Ticaret Borsası'ndan 55 öğrenciye tablet

Yerköy Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla Yerköy İlçe Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye tablet hediye etti.

Yerköy Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla Yerköy İlçe Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye tablet hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yerköy Ticaret Borsası'nın katkılarıyla temin edilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 55 tablet, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kömürcüoğlu ve Bestami Uzun tarafından, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca ve Yerköy İlçe Milli Eğitim Mehmet Durmaz'a imzalanan protokol ile takdim edildi.

Yerköy Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu; "Kıymetli öğrencilerimiz pandemi sürecinde uzaktan eğitim almak zorunda kaldı. Olanağı olmayan öğrencilerimizin bir nebzede ihtiyacın karşılamış olduk. Umarım bu yardım amacına ulaşarak imkanı olmayan öğrencilerin, eğitimlerine katkı sağlayacaktır" dedi.

Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca "Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, bu zor süreçte öğrencilerimizin yanında olmaları bizleri sevindirmektedir" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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